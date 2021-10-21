لا جازيتا ديلو سبورت: ديبالا يستهدف التواجد على مقاعد البدلاء أمام إنتر

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 18:47

كتب : FilGoal

ديبالا يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في جنوى

يستهدف باولو ديبالا التواجد على مقاعد البدلاء لـ يوفنتوس أمام إنتر يوم الأحد المقبل.

ويلتقي إنتر ويوفنتوس في دربي إيطاليا يوم الأحد المقبل يوم 24 أكتوبر الجاري.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن ديبالا عاد للتدريبات وقد يكون متاحا على مقاعد البدلاء في مباراة جوسيبي مياتزا.

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وكان أليجري قد صرّح أمس الأول الثلاثاء قائلا: "ديبالا يعمل بشكل جيد، لم يتواجد مع الفريق بعد ولكن من المؤكد أنه سيكون متاحا أمام إنتر".

ويغيب ديبالا عن صفوف يوفنتوس من 26 سبتمبر الماضي بسبب إصابة عضلية.

واستعاد يوفنتوس مؤخرا خدمات البرازيلي أرتور ميلو والذي تواجد أمس على مقاعد البدلاء أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي.

ولا يزال أدريان رابيو غائبا عن يوفنتوس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ديبالا البالغ 27 عاما شارك الموسم الحالي في 6 مباريات سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

باولو ديبالا يوفنتوس إنتر الدوري الإيطالي
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