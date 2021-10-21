كاراجير يدافع عن جماهير مانشستر يونايتد ويتهم سولشاير بالسذاجة بعد ما قاله

دافع جايمي كاراجير مدافع ليفربول السابق عن جماهير مانشستر يونايتد واتهم مدرب الأخير أولي جونار سولشاير بالسذاجة.

وعن تذمر الجماهير بعد التأخر في النتيجة ضد أتالانتا بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء قال سولشاير: "تسمع أحيانا بعض التذمر".

وواصل "أنا في هذا النادي منذ 18 عاما والاستهجان لا يحدث كثيرا، تعرف الجماهير أنها أفضل من أن تتصرف بتلك الطريقة".

ليرد كاراجير على سولشاير قائلا: "هذا تصريح ساذج، الجمهور هو من حقق الفوز ليونايتد في الشوط الثاني في رأيي، الجمهور مستاء من النتائج ومن مستوى الفريق ضد ليستر سيتي وليس الشوط الأول ضد أتالانتا فقط".

وشدد "أهمية الجمهور تساوي أهمية كريستيانو رونالدو وسولشاير وحتى تبديلات سولشاير بين الشوطين".

وأردف "لعبت شخصيا في أولد ترافورد وعندما يتحرك الجمهور ويصبح الملعب صاخبا يكون من الصعب إيقاف يونايتد إذ أن الخصم يتراجع للخلف أكثر وأكثر".

وأتم كاراجير حديثه "من السخف القول بإن الجمهور أفضل من أن يتصرف بتلك الطريقة خاصة أنهم لعبوا دورا كبيرا في فوز الفريق".

وقلب يونايتد الطاولة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف ليخطف انتصارا صعبا ويتصدر المجموعة السادسة في دوري الأبطال.