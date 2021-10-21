الادعاء يطالب بمعاقبة بنزيمة في "قضية فالبوينا".. والحكم يصدر الجمعة

طالب الادعاء في قضية ابتزاز اللاعب الفرنسي ماثيو فالبوينا بمعاقبة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بالسجن 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 75 ألف يورو.

ومن المنتظر صدور الحكم يوم الجمعة في هذه القضية، حيث تغيب بنزيمة عن اليوم الثاني من محاكمته –الخميس- ووصف بالمتعجرف بسبب ذلك على لسان رئيس المحكمة الذي قال: "أراه تصرفا متعجرفا أنه ليس هنا وأننا لا نملك الكثير من المصادر المقدمة أمامنا بخصوص هذا العنصر من المحاكمة".

يأتي ذلك على الرغم من إيضاح الفريق القانوني الخاص بالنجم الفرنسي للمحكمة في "فيرساي" خلال اليوم الأول لهذه المحاكمة –الأربعاء- أن حضوره يعتبر مستحيلا بسبب التزاماته الاحترافية.

ولعب بنزيمة مع ريال مدريد في أوكرانيا ضد شاختار في الليلة السابقة لأول أيام المحاكمة، حيث شارك في فوز الفريق بخماسية نظيفة وسجل آخر الأهداف، والآن يتدرب مع الفريق استعداد لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد في الدوري الإسباني.

ويقول المحققون إن بنزيمة شجع فالبوينا على الدفع لمجموعة من المبتزين للحفاظ على تسجيله الجنسي بعيدا عن الأعين، بينما أنكر مهاجم ريال مدريد ارتكابه لأي فعل خاطئ، واعتبر فريقه القانوني أن التهمة الموجهة ضده عبثية.

ويغيب فالبوينا نفسه عن المحاكمة لانشغاله مع أينتراخت فرانكفورت الألماني بمواجهة أولمبياكوس في الدوري الأوروبي اليوم.

وبحسب "راديو مونت كارلو" فإن الحكم سيصدر غدا، حيث يواجه بنزيمة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بحد أقصى.

ويصر محامي بنزيمة على براءة موكله التامة من هذا الفعل، مؤكدا أن كل ما عليه في هذه القضية هو تسجيل صوتي واحد لمحادثة بينه وبين فالبوينا، نصحه خلالها بمنع هذا التسجيل موضع الابتزاز من الانتشار، مشددا على عدم تداخله مع أطراف السلوك الإجرامي موضع النقاش في المحاكمة.

وخسر بنزيمة موقعه في منتخب فرنسا لوقت طويل بسبب هذه القضية، حيث غاب عن كأس العالم 2018 الذي توج به الديوك، قبل أن يعود في يورو 2020 التي أقيمت الصيف الماضي، ويفوز لاحقا بدوري الأمم الأوروبية مع المنتخب.

يذكر أن أحداث القضية تعود إلى يونيو 2015 حين تلقى فالبوينا مكالمة تهديدية خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا، قال خلالها المتصل أنه يريد التوصل لاتفاق معه وطالبه بتسمية وسيط من اختياره، ويتهم الادعاء بنزيمة بأنه هو هذا الوسيط، وأنه تم تجنيده لهذه المهمة من المبتزين لإقناع زميله بالدفع، ما ترك مهاجم ريال مدريد متهما بالتواطؤ في هذه العملية.