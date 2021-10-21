الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 18:19

كتب : FilGoal

لاعبو حرس الحدود يحتفلون بهدف حسن يوسف في الزمالك

انتهت اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويتصدر الأولمبي المجموعة فيما يعاني الرجاء الأمرين بعدما لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

فكيف جاءت نتائج المباريات؟

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – الأولمبي يتصدر وملاحقة ثلاثية.. واستمرار معاناة الرجاء صاحب أول هاتريك في الدرجة الثانية يكشف سر تسميته بـ "جدو" الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة الثالثة

وإليكم الترتيب بالكامل بعد نهاية الجولة الرابعة.

الدرجة الثانية مجموعة بحري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز أساسيان أمام نورويتش سيتي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشيني: نابولي وميلان يلعبان أفضل كرة قدم في إيطاليا 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا 26 دقيقة | تقرير في الجول
ذا صن: القبض على 75 مشجعا لـ يونيون برلين قبل مواجهة فينيورد في دوري المؤتمر الأوروبي 57 دقيقة | أوروبا
تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف قائمة حكام مصر الدوليين لموسم 2021-2022 ساعة | الدوري المصري
أرنولد: أتمنى أن يحافظ صلاح على مستواه لنهاية الموسم ساعة | المحترفون
ماركا: تحديد موعد الحُكم في قضية بنزيمة وفالبوينا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح