الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة

انتهت اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويتصدر الأولمبي المجموعة فيما يعاني الرجاء الأمرين بعدما لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

فكيف جاءت نتائج المباريات؟

- تعادل إيجابي بين حرس الحدود وسبورتنج - أول فوز لفريق أبو قير للأسمدة - الأولمبي يقتنص الصدارة بفوزه على بايونيرز إليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة (مجموعة بحري) بدوري الدرجة الثانية.🔥⚽ pic.twitter.com/WYRmD23iNJ — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2021

وإليكم الترتيب بالكامل بعد نهاية الجولة الرابعة.