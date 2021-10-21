الدرجة الثانية – الأولمبي يتصدر وملاحقة ثلاثية.. واستمرار معاناة الرجاء

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 18:10

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انتهت مباريات الجولة الرابعة من مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري والتي أسفرت عن تصدر الأولمبي لها.

وفاز الأولمبي على بايونيرز بهدف دون رد سجله طه إبراهيم من ركلة جزاء.

وانتصر المصري بالسلوم خارج ملعبه على ألعاب دمهور بهدف مقابل لا شيء سجله محمد محمود رجب.

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فيما خسر المنصورة على ملعبه أمام المجد بهدف مقا بل لا شيء سجله محمد الدقي.

وانتصر بلدية المحلة على دكرنس بهدف دون رد سجله السيد أبو آمن من ركلة جزاء.

وتعادل حرس الحدود مع سبورتنج إيجابيا بهدفين لكل منهما، سجل طارق سامي وأحمد عبد ستار لسبورتنج.

فيما سجل لحرس الحدود كل من محمود أبو جودة ووليد عادل.

وتعادل كفر الشيخ مع صيد المحلة بهدف لكل فريق، سجل صلاح خطاب للأول من ركلة جزاء وأدرك محمد السقا التعادل للثاني.

وتعادل الحمام مع الزرقا بهدفين لكل فريق، سجل محمد معوض ومؤمن فكري من ركلة جزاء للحمام.

وسجل وليد بدران وحسام بركات للزرقا.

وأخيرا انتصر أبو قير على الرجاء بهدف دون رد سجله إسلام نبيل.

وبتلك النتائج يتصدر الأولمبي المجموعة بثماني نقاط يليه حرس الحدود ثم المصري بالسلوم ثم بلدية المحلة بسبع نقاط لكل منهم.

ثم يحتل المجد السكندري المركزو الخامس بست نقاط ويليه دكرنس وسبورتنج وكفر الشيخ وأبو قير للأسمدة بخمس نقاط.

ويحتل الحمام المركز العاشر بأربع نقاط ويليه بايونيرز والزرقا وألعاب دمنهور والمنصورة بثلاث نقاط.

ويأتي صيد المحلة في المركز الـ15 وقبل الأخير بنقطتين ثم الرجاء أخيرا بدون أي نقطة.

الدرجة الثانية مجموعة بحري
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