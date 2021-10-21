تقرير: إنتر يلقي شباكه حول إنسيني الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 18:07 كتب : أحمد أباظة لورينزو إنسيني - إيطاليا إنسيني إنتر ميلان نابولي نرشح لكم أخر الأخبار لا جازيتا ديلو سبورت: ديبالا يستهدف التواجد على مقاعد البدلاء أمام إنتر 5 دقيقة | الدوري الإيطالي كاراجير يدافع عن جماهير مانشستر يونايتد ويتهم سولشاير بالسذاجة بعد ما قاله 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا الادعاء يطالب بمعاقبة بنزيمة في "قضية فالبوينا".. والحكم يصدر الجمعة 8 دقيقة | الدوري الإسباني مران الأهلي – تقسيمة قوية.. واجتماع بين موسيماني وصلاح محسن 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة 32 دقيقة | الدرجة الثانية أندية الدوري - سموحة.. ملك التعادلات 34 دقيقة | الدوري المصري الزمالك ضد توسكر بزيه التقليدي.. وسلبية مسحة اللاعبين 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الدرجة الثانية – الأولمبي يتصدر وملاحقة ثلاثية.. واستمرار معاناة الرجاء 41 دقيقة | الدرجة الثانية التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. أندية الدوري – الأهلي.. قَسم موسيماني محمد الغزاوي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي أندية الدوري - سموحة.. ملك التعادلات كاراجير يدافع عن جماهير مانشستر يونايتد ويتهم سولشاير بالسذاجة بعد ما قاله مران الأهلي – تقسيمة قوية.. واجتماع بين موسيماني وصلاح محسن الأكثر مشاهدة 1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 3 مانشستر يونايتد 2 أتالانتا انتهت دوري أبطال أوروبا 4 تشيلسي 0 مالمو انتهت دوري أبطال أوروبا 0 بنفيكا 4 بايرن ميونيخ انتهت دوري أبطال أوروبا 0 زينيت 1 يوفنتوس انتهت دوري أبطال أوروبا 0 ليل 0 إشبيلية انتهت الدوري الأوروبي 0 ريال بيتيس 0 باير ليفركوزن مباشر 6:11 الدوري الأوروبي 0 لاتسيو 0 أولمبيك مرسيليا مباشر 5:53 الدوري الأوروبي - أيندهوفن - موناكو لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي 0 سبارتا براج 0 أولمبيك ليون مباشر 5:15 الدوري الأوروبي - شتورم جراتس - ريال سوسيداد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال إفريقيا - الزمالك - توسكر لم تبدأ 19:00 دوري أبطال إفريقيا - الترجي - الاتحاد لم تبدأ 18:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - أستون فيلا لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - الشباب لم تبدأ 19:00