كافو: إقامة كأس العالم كل عامين فكرة سيئة.. وأتمنى أن تكسر البرازيل هيمنة أوروبا على البطولة

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 17:37

كتب : محمد الجزار

كافو لاعب منتخب البرازيل السابق

يعتقد كافو الظهير الأيمن السابق لمنتخب البرازيل أن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين هي فكرة سيئة.

وقال كافو سفير كأس العالم 2022 في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس في قطر: "إقامة كأس العالم كل عامين هي فكرة سيئة لأنه سيفقد البطولة بريقها".

وواصل "إن توج منتخب ما بالبطولة فربما يكرر الأمر سريعا لأن سنتين هي فترة قصيرة والشغف لن يكون كما هو مثلما الحال الآن".

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وعن منافسة البرازيل على اللقب قال: "أتمنى أن ننجح في التتويج باللقب فقد فزنا به عام 1970 وانتظرنا 24 عاما للفوز به والأمر الآن يتكرر بعد التتويج بالبطولة في 2002".

وعن نية نيمار لاعب البرازيل الاعتزال الدولي بعد المونديال المقبل قال: "رأيه يجب أن يحترم وهو لاعب مميز وذو شخصية قوية".

أما عن مرشحيه الأبرز للكرة الذهبية فقال كافو: "يعجبني ماركينيوس مدافع البرازيل وباريس سان جيرمان وكيفين دي بروين لاعب بلجيكا ومانشستر سيتي".

وعن انتقال ليونيل ميسي إلى سان جيرمان من برشلونة قال: "هذا الانتقال يصب في مصلحته لأنه يلعب مع الكثير من اللاعبين الرائعين ومجموعة لا تقارن بفريق برشلونة حاليا".

كافو كأس العالم
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