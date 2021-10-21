خالد سليمان أبو العلا يترشح على رئاسة الأهلي

ترشح خالد سليمان أبو العلا عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي في انتخابات النادي على مقعد الرئاسة.

خالد سليمان يعمل كمحامي، وهو المحامي الخاص لعدد من المشاهير، منهم الإعلامي توفيق عكاشة.

ويعد أبو العلا هو ثاني المرشحين على رئاسة الأهلي بعد محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، والذي أعلن ترشحه لدورة جديدة.

من جهة أخرى، تقدمت مي عاطف عضوة الجمعية العمومية بأوراق ترشحها أيضا في الانتخابات على مقعد العضوية تحت السن.

كان العامري فاروق قد ترشح صباح اليوم الخميس للانتخابات على مقعد نائب الرئيس.

ولم يكشف الخطيب أو أبو العلا عن قائمتيهما للانتخابات حتى الآن.

وتجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرد. رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوين تحت السن.