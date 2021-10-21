خالد سليمان أبو العلا يترشح على رئاسة الأهلي

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 14:12

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

ترشح خالد سليمان أبو العلا عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي في انتخابات النادي على مقعد الرئاسة.

خالد سليمان يعمل كمحامي، وهو المحامي الخاص لعدد من المشاهير، منهم الإعلامي توفيق عكاشة.

ويعد أبو العلا هو ثاني المرشحين على رئاسة الأهلي بعد محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، والذي أعلن ترشحه لدورة جديدة.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية.. نلعب على ملعبنا في الجولة الرابعة عكس أندية أخرى العامري فاروق يترشح لانتخابات الأهلي في حضور وزير الشباب والرياضة.. الأهلي يكرم حسن حمدي وحسن مصطفى ثروت سويلم يكشف موقف عقوبة شيكابالا وملعب الزمالك.. ومواجهة الإسماعيلي والأهلي

من جهة أخرى، تقدمت مي عاطف عضوة الجمعية العمومية بأوراق ترشحها أيضا في الانتخابات على مقعد العضوية تحت السن.

كان العامري فاروق قد ترشح صباح اليوم الخميس للانتخابات على مقعد نائب الرئيس.

ولم يكشف الخطيب أو أبو العلا عن قائمتيهما للانتخابات حتى الآن.

وتجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرد. رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوين تحت السن.

انتخابات الأهلي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أندية الدوري - غزل المحلة.. الجاهزية لتحدِ الجديد 3 دقيقة | الدوري المصري
خالد سليمان أبو العلا يترشح على رئاسة الأهلي 53 دقيقة | مصر
الإسماعيلي: مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية.. نلعب على ملعبنا في الجولة الرابعة عكس أندية أخرى 2 ساعة | الدوري المصري
العامري فاروق يترشح لانتخابات الأهلي 2 ساعة | مصر
خبر في الجول – استمرار تواجد الخطيب تحت الملاحظة الطبية 2 ساعة | الدوري المصري
بطلة الكاراتيه تساهم في إدخال مدرسة الشطرنج الحديثة لمصر 2 ساعة | رياضات أخرى
موعد مباريات الخميس 21 أكتوبر 2021.. مصطفى محمد في الدوري الأوروبي والدرجة الثانية في مصر 3 ساعة | مصر
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 4 مراكز عالميا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح