الإسماعيلي: مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية.. نلعب على ملعبنا في الجولة الرابعة عكس أندية أخرى

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 13:00

كتب : FilGoal

علي معلول الأهلي الإسماعيلي

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي عن الاستقرار بإقامة مواجهة فريقه ضد الأهلي في افتتاح الدوري على ملعب برج العرب لأسباب أمنية.

ويستهل الإسماعيلي مشواره في الدوري المصري بمواجهة الأهلي على ملعب برج العرب مساء الأربعاء المقبل.

وقال علاء وحيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية رغم رغبتنا في اللعب بملعبنا نظرا لأهمية البدايات".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون سيتسلموا مستحقاتهم المتأخرة اليوم ثروت سويلم يكشف موقف عقوبة شيكابالا وملعب الزمالك.. ومواجهة الإسماعيلي والأهلي مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أرسلنا طلبا بالعودة لملعبنا.. وهذا البديل اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي بعد انتهاء مهمتها: "لم نترك النادي في وقت صعب"

وتابع "أول مباراة على ملعبنا ستكون في الجولة الرابعة ضد الزمالك، بينما بعض الفرق الصاعدة ستلعب أول خمس مباريات على ملعب واحد في القاهرة".

وأوضح علاء وحيد "بالتالي سنجد أن بعض الأندية ستلعب على ملاعبها ضعف ما سنلعبه في الجولات الأولى".

وأضاف "نطالب بمواجهة الأهلي في الإسماعيلية لأنه هذا الواقع والطبيعي والمنطقي، كما أننا تعلمنا من دروس الماضي".

وواصل المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي "نحرم النادي من استضافة أهم وأقوى فريق في الدوري، لكن نحن أول من يحترم القرارات الأمنية".

واختتم تصريحاته "كنا نتمنى أن يتم سؤالنا أيضا أين نرغب في إقامة اللقاء باعتبار أنه يخص الإسماعيلي".

الدوري المصري الإسماعيلي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي: مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية.. نلعب على ملعبنا في الجولة الرابعة عكس أندية أخرى 16 دقيقة | الدوري المصري
العامري فاروق يترشح لانتخابات الأهلي 28 دقيقة | مصر
خبر في الجول – استمرار تواجد الخطيب تحت الملاحظة الطبية 39 دقيقة | الدوري المصري
بطلة الكاراتيه تساهم في إدخال مدرسة الشطرنج الحديثة لمصر ساعة | رياضات أخرى
موعد مباريات الخميس 21 أكتوبر 2021.. مصطفى محمد في الدوري الأوروبي والدرجة الثانية في مصر ساعة | مصر
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 4 مراكز عالميا ساعة | منتخب مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون سيتسلموا مستحقاتهم المتأخرة اليوم ساعة | الدوري المصري
تذكرتي تعلن اشتراطات حضور مباريات الدوري.. "اختيار فريق واحد وإلغاء FanID السابق" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح