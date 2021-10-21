الإسماعيلي: مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية.. نلعب على ملعبنا في الجولة الرابعة عكس أندية أخرى

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي عن الاستقرار بإقامة مواجهة فريقه ضد الأهلي في افتتاح الدوري على ملعب برج العرب لأسباب أمنية.

ويستهل الإسماعيلي مشواره في الدوري المصري بمواجهة الأهلي على ملعب برج العرب مساء الأربعاء المقبل.

وقال علاء وحيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية رغم رغبتنا في اللعب بملعبنا نظرا لأهمية البدايات".

وتابع "أول مباراة على ملعبنا ستكون في الجولة الرابعة ضد الزمالك، بينما بعض الفرق الصاعدة ستلعب أول خمس مباريات على ملعب واحد في القاهرة".

وأوضح علاء وحيد "بالتالي سنجد أن بعض الأندية ستلعب على ملاعبها ضعف ما سنلعبه في الجولات الأولى".

وأضاف "نطالب بمواجهة الأهلي في الإسماعيلية لأنه هذا الواقع والطبيعي والمنطقي، كما أننا تعلمنا من دروس الماضي".

وواصل المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي "نحرم النادي من استضافة أهم وأقوى فريق في الدوري، لكن نحن أول من يحترم القرارات الأمنية".

واختتم تصريحاته "كنا نتمنى أن يتم سؤالنا أيضا أين نرغب في إقامة اللقاء باعتبار أنه يخص الإسماعيلي".