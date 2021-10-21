العامري فاروق يترشح لانتخابات الأهلي

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 12:48

كتب : أحمد الخولي

العامري فاروق

تقدم العامري فاروق بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي رسميا.

وترشح العامري فاروق على منصب نائب الرئيس بشكل رسمي لدورة ثانية.

وخاض العامري فاروق الانتخابات على نفس المنصب عام 2017 وحسمه على حساب مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الحالي.

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ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرد. رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوين تحت السن.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أعلن قبل أيام، ترشحه لانتخابات النادي على منصب الرئيس لدورة انتخابية جديدة.

ولم يكشف الخطيب عن قائمته الانتخابية للدورة الانتخابية المقبلة حتى الآن.

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