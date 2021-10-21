خبر في الجول – استمرار تواجد الخطيب تحت الملاحظة الطبية

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 12:37

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

استدعت المستشفى المعالجة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طاقما طبيا من الإسكندرية في استمرار تواجده تحت الملاحظة الطبية.

وعلم FilGoal.com أنه تم استدعاء أحمد فرهود الطبيب المعالج له والطاقم المعاون من الإسكندرية صباح اليوم الخميس.

وجاء استدعاء الطاقم الطبي من أجل متابعة حالة محمود الخطيب خاصة وأن الطبيب أحمد فرهود يشرف على الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي.

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وذلك بعدما أجرى فرهود في السابق إزالة ورم حميد على المخ لرئيس النادي الأهلي.

وكان محمود الخطيب قد تعرض إلى أزمة صحية عقب مشاركته في احتفالية تكريم الثنائي حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وتقليده بالقلادة الذهبية للنادي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الخطيب يعاني من مشكلة صحية في عصب العين ويتسبب ذلك في فقدان اتزان وتأثير على الرؤية.

وتعرض الخطيب للوعكة الصحية بسبب الإجهاد خلال الفترة الماضية وهو ما جعله ينتقل إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

الأهلي محمود الخطيب أزمة صحية
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