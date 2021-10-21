موعد مباريات الخميس 21 أكتوبر 2021.. مصطفى محمد في الدوري الأوروبي والدرجة الثانية في مصر

الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والدرجة الثانية المصرية ضمن مباريات اليوم الخميس.

يستعرض لكم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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الدوري الأوروبي

يحل جالاتا سراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد ضيفا على فريق لوكوموتيف موسكو.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

بينما يستضيف نابولي فريق ليجا وارسو في نفس التوقيت وتنقبل عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل ريال سوسيداد ضيفا على شتورم جراتس في نفس التوقيت وتنقل على قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

ويحل مارسيليا ضيفا على فريق لاتسيو في السابعة إلا ربع مساء وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

دوري المؤتمر الأوروبي

يحل روما ضيفا على فريق بودو جليمت في السابعة إلا ربع مساء وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما يحل توتنام ضيفا على فيتيس في نفس التوقيت وتنقبل عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدرجة الثانية

تقام اليوم مباريات الجولة الرابعة من منافسات مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصرية.

وتلعب كافة المباريات الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس.