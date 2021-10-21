موعد مباريات الخميس 21 أكتوبر 2021.. مصطفى محمد في الدوري الأوروبي والدرجة الثانية في مصر

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والدرجة الثانية المصرية ضمن مباريات اليوم الخميس.

يستعرض لكم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

لمعرفة مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

أخبار متعلقة
ليكيب: يويفا يحدد للأندية الأوروبية مدة إطلاق سراح لاعبيهم قبل كأس العالم 2022 في مباراة البدلاء.. إيطاليا تكرر فوزها على بلجيكا لتصبح ثالثة دوري الأمم الأوروبية إصابة رابيو بـ كورونا وغيابه عن نهائي دوري الأمم الأوروبية مواعيد مباريات الخميس 7 أكتوبر 2021.. تصفيات كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية

الدوري الأوروبي

يحل جالاتا سراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد ضيفا على فريق لوكوموتيف موسكو.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

بينما يستضيف نابولي فريق ليجا وارسو في نفس التوقيت وتنقبل عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل ريال سوسيداد ضيفا على شتورم جراتس في نفس التوقيت وتنقل على قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

ويحل مارسيليا ضيفا على فريق لاتسيو في السابعة إلا ربع مساء وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

دوري المؤتمر الأوروبي

يحل روما ضيفا على فريق بودو جليمت في السابعة إلا ربع مساء وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما يحل توتنام ضيفا على فيتيس في نفس التوقيت وتنقبل عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدرجة الثانية

تقام اليوم مباريات الجولة الرابعة من منافسات مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصرية.

وتلعب كافة المباريات الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي: مواجهة الأهلي في برج العرب لأسباب أمنية.. نلعب على ملعبنا في الجولة الرابعة عكس أندية أخرى 15 دقيقة | الدوري المصري
العامري فاروق يترشح لانتخابات الأهلي 28 دقيقة | مصر
خبر في الجول – استمرار تواجد الخطيب تحت الملاحظة الطبية 39 دقيقة | الدوري المصري
بطلة الكاراتيه تساهم في إدخال مدرسة الشطرنج الحديثة لمصر ساعة | رياضات أخرى
موعد مباريات الخميس 21 أكتوبر 2021.. مصطفى محمد في الدوري الأوروبي والدرجة الثانية في مصر ساعة | مصر
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 4 مراكز عالميا ساعة | منتخب مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون سيتسلموا مستحقاتهم المتأخرة اليوم ساعة | الدوري المصري
تذكرتي تعلن اشتراطات حضور مباريات الدوري.. "اختيار فريق واحد وإلغاء FanID السابق" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح