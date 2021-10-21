تصنيف فيفا – مصر تتقدم 4 مراكز عالميا

تقدم منتخب مصر أربعة مراكز عالميا واحتل المركز الـ44 خلال تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر أكتوبر لعام 2021.

وتقدم الفراعنة أربعة مراكز، ليحتلوا المركز الـ44 عالميا، متخطيين اليونان، وقطر، وكوستاريكا.

وتحتل مصر المركز السادس إفريقيا بعد السنغال، وتونس، والمغرب، والجزائر، ونيجيريا، والرابع عربيا.

مصر فازت على ليبيا ذهابا وإيابا خلال الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

الفارق حاليا بين مصر السادس إفريقيا بـ(1447.85 نقطة) في المركز الـ44 عالميا، ونيجيريا الخامس إفريقيا بـ(1492.37 نقطة) في المركز الـ36 عالميا، هو 45 نقطة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم ستقام في شهر ديسمبر المقبل.

هذا يعني أن تصنيف الشهر المقبل هو الفرصة الأخيرة لـ مصر في محاولة لتعويض الفارق مع نيجيريا ودخول أفضل 5 منتخبات إفريقية في التصنيف من أجل مواجهة أحد منتخبات التصنيف الثاني في المرحلة الأخيرة.

وتلعب مصر في توقف نوفمبر المقبل مع الجابون وأنجولا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، فيما تلعب نيجيريا مع كاب فيردي، وليبيريا.

التصنيف عالميا

وعالميا، تقدم المغرب أربعة مراكز ليحتل المركز الـ29 عالميا على حساب الجزائر، وليدخلوا قائمة أفضل 30 منتخبا في العالم.

أما في العشرة الأوائل، فحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف، ثم البرازيل، فيما تقدمت فرنسا إلى المركز الثالث، وإيطاليا رابعا، فيما تراجعت إنجلترا للمركز الخامس، والأرجنتين في السادس كما هي.

وتقدم منتخب إسبانيا إلى المركز السابع عالميا، فيما تراجعت البرتغال للمركز الثامن، ثم المكسيك تاسعا، والدنمارك في المركز العاشر، وتقدمت ألمانيا للمركز الـ12.