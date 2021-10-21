الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون سيتسلموا مستحقاتهم المتأخرة اليوم

يتسلم لاعبو الإسماعيلي مستحقاتهم المتأخرة اليوم الخميس بعد توفير سيولة مالية.

ويستهل الإسماعيلي مشواره في الدوري بمواجهة الأهلي مساء الأربعاء على ملعب برج العرب.

وقال علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية لـ FilGoal.com: "يتسلم لاعبو الإسماعيلي شيكات مستحقاتهم المتأخرة اليوم الخميس".

وأوضح "المستحقات عبارة عن مستحقات الموسم الماضي بجانب تسليم اللاعبين الجدد مقدم التعاقد".

وشدد أبو جريشة "يتبقى للاعبي الإسماعيلي مستحقات بداية الموسم الجديد".

واختتم رئيس اللجنة الفنية تصريحاته "رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي هناك دائما سعي من أجل توفير أي مستحقات للاعبي الفريق".

وتنطلق مسابقة الدوري المصري يوم الإثنين وتستمر الجولة الأولى حتى نهاية الأسبوع.