تذكرتي تعلن اشتراطات حضور مباريات الدوري.. "اختيار فريق واحد وإلغاء FanID السابق"

أعلن شركة تذكرتي المسؤولة عن طرح تذاكر الموسم الحالي من مسابقة الدوري عن اشتراطات حضور الجماهير.

ويحق لكل مشجع اختيار الفريق الذي يرغب في تشجيعه ولن يكون هناك إمكانية لتغييره إلا في الموسم المقبل.

كما سيتم إلغاء العمل ببطاقات المشجع Fan ID الورقية التي استخدمت في البطولات السابقة وسيتم استلام أخرى جديدة للموسم الحالي.

وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت أمس الأربعاء عن تذكرة موحدة بسعر 100 جنيه لحضور مباريات الدوري.

وجاءت اشتراطات تذكرتي كالآتي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال 24 ساعة.

- على كل مشجع اختيار (الفريق / النادي) الذي يرغب بتشجيعه هذا الموسم وننوه بأنه لن يكون هناك إمكانية لتغييره إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء جميع بطاقات المشجع Fan ID الورقية التي استخدمت في البطولات السابقة وسيتم استلام بطاقة مشجع جديدة لموسم 2021 - 2022 مع شراء أول تذكرة ولن يسمع بدخول الاستاد لحاملي البطاقات القديمة.

- تم حذ كل من كان عمره في عام 2019 و 2020 أقل من 16 عاما وعلى المشجع الراغب في استصدار بطاقة مشجع جديدة أن يقوم بالتقديم على موقع شركة تذكرتي www.tazkarti.com باستخدام البطاقة الشخصية.

- حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لن يسمح بدخول الاستاد أو حجز التذاكر إلا للحاصلين على تطعيم كامل سواء جرعة / جرعتين طبقا لنوع اللقاح.

ولذلك على كل مشجع أن يقوم بكتابة رقم التسجيل المتواجد بشهادة الـ QR Code ورقم التحقق المتواجد أسفل الشهادة المصدرة من وزارة الصحة والسكان في الخانة المخصصة بموقع تذكرتي حتى يتمن من شراء التذاكر وحضور المباريات.