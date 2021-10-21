تذكرتي تعلن اشتراطات حضور مباريات الدوري.. "اختيار فريق واحد وإلغاء FanID السابق"

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

أعلن شركة تذكرتي المسؤولة عن طرح تذاكر الموسم الحالي من مسابقة الدوري عن اشتراطات حضور الجماهير.

ويحق لكل مشجع اختيار الفريق الذي يرغب في تشجيعه ولن يكون هناك إمكانية لتغييره إلا في الموسم المقبل.

كما سيتم إلغاء العمل ببطاقات المشجع Fan ID الورقية التي استخدمت في البطولات السابقة وسيتم استلام أخرى جديدة للموسم الحالي.

أخبار متعلقة
الكشف عن سعر التذكرة الموحدة لحضور مباريات الدوري تشكيل دوري الأبطال – موراتا وكييزا وبيرنارديسكي يقودون يوفنتوس ضد زينيت تشكيل دوري الأبطال - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. بوجبا وسانشو على مقاعد البدلاء تشكيل دوري الأبطال - لوكاكو وفيرنر يقودان هجوم تشيلسي أمام مالمو

وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت أمس الأربعاء عن تذكرة موحدة بسعر 100 جنيه لحضور مباريات الدوري.

وجاءت اشتراطات تذكرتي كالآتي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال 24 ساعة.

- على كل مشجع اختيار (الفريق / النادي) الذي يرغب بتشجيعه هذا الموسم وننوه بأنه لن يكون هناك إمكانية لتغييره إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء جميع بطاقات المشجع Fan ID الورقية التي استخدمت في البطولات السابقة وسيتم استلام بطاقة مشجع جديدة لموسم 2021 - 2022 مع شراء أول تذكرة ولن يسمع بدخول الاستاد لحاملي البطاقات القديمة.

- تم حذ كل من كان عمره في عام 2019 و 2020 أقل من 16 عاما وعلى المشجع الراغب في استصدار بطاقة مشجع جديدة أن يقوم بالتقديم على موقع شركة تذكرتي www.tazkarti.com باستخدام البطاقة الشخصية.

- حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لن يسمح بدخول الاستاد أو حجز التذاكر إلا للحاصلين على تطعيم كامل سواء جرعة / جرعتين طبقا لنوع اللقاح.

ولذلك على كل مشجع أن يقوم بكتابة رقم التسجيل المتواجد بشهادة الـ QR Code ورقم التحقق المتواجد أسفل الشهادة المصدرة من وزارة الصحة والسكان في الخانة المخصصة بموقع تذكرتي حتى يتمن من شراء التذاكر وحضور المباريات.

الدوري المصري تذكرتي حضور الجماهير
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 4 مراكز عالميا 4 دقيقة | منتخب مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: يتسلم اللاعبون مستحقاتهم المتأخرة 22 دقيقة | الدوري المصري
تذكرتي تعلن اشتراطات حضور مباريات الدوري.. "اختيار فريق واحد وإلغاء FanID السابق" 33 دقيقة | الدوري المصري
مجاورا رونالدو وبيكهام.. الكشف عن تمثال صلاح الجديد بتكلفة 150 ألف استرليني 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أزمة صحية طارئة لـ محمود الخطيب ونقله إلى المستشفى 9 ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم يكشف موقف عقوبة شيكابالا وملعب الزمالك.. ومواجهة الإسماعيلي والأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
محامي شيكابالا: ماذا سيضر اتحاد الكرة إن نفذ قرار مركز التسوية؟ نتمنى التعاون 12 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يخاطب برج العرب لاستضافة مواجهة إنبي بعد اعتذار بيراميدز 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح