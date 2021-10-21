أزمة صحية طارئة لـ محمود الخطيب ونقله إلى المستشفى

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 02:28

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى أزمة صحية طارئة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، يكشف فيه تعرض الخطيب إلى أزمة صحية عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء اليوم لتكريم كلًا من حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وتم نقل الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

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محمود الخطيب أعلن قبل أيام ترشحه مرة أخرى لرئاسة النادي الأهلي في دورة مقبلة، وتقام انتخابات الأهلي نهاية شهر نوفبمر المقبل.

ويتواجد محمود الخطيب في النادي الأهلي منذ عام 1971 كلاعب، ثم كمدير للكرة، وكعضو مجلس إدارة، ثم كرئيس للنادي منذ عام 2017.

صاحب الـ66 عاما توج كرئيس للنادي الأهلي في كرة القدم، بالدوري المصري ثلاث مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة.

أسرة FilGoal.com تتمنى الشفاء العاجل لـ محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية.

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