ثروت سويلم يكشف موقف عقوبة شيكابالا وملعب الزمالك.. ومواجهة الإسماعيلي والأهلي

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 00:17

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - ثروت سويلم

يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية أن عدم إقامة مواجهة الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلية أو القاهرة ليس تعنتا ولكن أمر يحدث منذ سنوات وسيعود تدريجيا.

وشدد سويلم أن قرار لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا ليس ملزما لاتحاد الكرة.

وقال ثروت سويلم عبر قناة صدى البلد: "الأهلي والإسماعيلي منذ سنوات طويلة يلعبان خارج إسماعيلية والقاهرة".

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وعن وجود تعنت ضد الإسماعيلي شدد "الأهلي أيضا لا يواجهم في القاهرة، لا نعاقب الأهلي أو الإسماعيلي".

وتابع "لا أرى أن الأمر تعنتا من الأمن كما يشاع، كان من الممكن إقامة المباراة بدون جماهير لكن نريد انطلاقة جيدة للدوري بحضور الجماهير بعد فترة من الغياب".

وأضاف "الأمر يأتي تدريجيا بالفعل ولكن ذلك لا يحدث في مباراة بأول جولة من المسابقة وبشكل جديد".

وبالحديث عن موقف شيكابالا أوضح "لم يتم مناقشة أمر عقوبة شيكابالا في اجتماع الرابطة اليوم، ولكن في رأيي الشخصي فقرار لجنة التسوية غير ملزم".

وكان شيكابالا قد حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم ببطلان قرار عقوبته بالإيقاف لمدة 8 مباريات.

وواصل ثروت سويلم "إيقاف شيكابالا يخص اتحاد الكرة صاحب قرار المعاقبة وليس مركز التسوية والتحكيم".

وأخيرا بالحديث عن أزمة ملعب مباراة الزمالك وإنبي كشف "كان على نادي الزمالك الاتفاق مع بيراميدز قبل اختيار الدفاع الجوي كملعب بديل لاستاد القاهرة".

وأضاف "بيراميدز هو صاحب ملعب الدفاع الجوي واستاد القاهرة يشهد إصلاحات، رابطة الأندية لن تتدخل في أزمة الملاعب وعلى الزمالك الاستقرار على ملعب بديل آخر لاختياره بدلا من الدفاع الجوي".

واختتم تصريحاته "اجتمعنا مع الـ18 ناديا قبل انطلاق المسابقة، لذلك لن نتدخل في اختيارات ملاعب الفرق أو تغيير موعد مباريات".

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