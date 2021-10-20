محامي شيكابالا: ماذا سيضر اتحاد الكرة إن نفذ قرار مركز التسوية؟ نتمنى التعاون

قال كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك إنه ينتظر رد اتحاد الكرة على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي يإيقاف عقوبة لاعب الفريق الأبيض.

شيكابالا النادي : الزمالك

وتحدث محامي شيكابالا لقناة "صدى البلد" قائلا: "مركز التسوية سأل اتحاد الكرة هل تم استدعاء شيكابالا للتحقيق قبل إيقافه؟ ما الذي استندت عليه العقوبة؟ هل واجهت اللاعب؟".

وأضاف "ولكن اتحاد الكرة بشكل صريح يقول لنا إنه لا يعرف شيئا اسمه مركز التسوية وغير ملزم بتنفيذ قراراته ورفض يعطينا التصريح الذي طلبته المحكمة".

وشدد "تم مخالفة كل الإجراءات القانونية واللائحية في عقوبة شيكابالا".

وواصل "قانون الرياضة أنشأ محكمة رياضية مصرية وهي مركز تسوية كي لا نلجأ للمحاكم العادية، القانون نص على أن أي نزاع رياضي نلجأ لمركز التسوية".

وأردف "وادي دجلة في وقت أزمة سابقة المحكمة الرياضية الدولية رفضت استقباله لأنه لم يذهب للمحكمة الرياضية المصرية التي هي مركز التسوية، لا نستطيع الذهاب للخارج إلا بعد رفض الجهات الداخلية التحقيق في الأمر".

وأكمل "أذهب للجهات الخارجية حينما ترفض الجهات الداخلية إعطائي حقي، لو أخذت حقي من الداخل فلماذا أذهب لجهة خارجية؟".

وتابع كمال شعيب متسائلا "ماذا سيضر اتحاد الكرة إن نفذ قرار مركز التسوية؟ ما المشكلة في القول إن العقوبة كانت قرارا خاطئا؟".

وأتم "نتمنى أن تكون الخطوة المقبلة من جانب اتحاد الكرة، نعلن يوم الأحد رسميا عن الحكم لأنه أول يوم عمل ولنرى ماذا سيقول اتحاد الكرة".

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وفي حال طبّق اتحاد الكرة القرار سيتم إلغاء مدة الإيقاف المقدرة بـ 8 مباريات، ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة المحلية للزمالك.

ويفتتح الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري أمام إنبي.