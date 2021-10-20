خبر في الجول - الزمالك يخاطب برج العرب لاستضافة مواجهة إنبي بعد اعتذار بيراميدز

خاطب نادي الزمالك إدارة ملعب برج العرب لاستضافة مواجهة إنبي في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري بعد اعتذار نادي بيراميدز على استضافة المواجهة على استاد الدفاع الجوي.

ويستهل الزمالك مشواره في حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة إنبي مساء يوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد الدفاع الجوي ملعب فريق بيراميدز المباراة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك خاطب ملعب برج العرب بالفعل من أجل استضافة مواجهة إنبي.

وجاء طلب الزمالك بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي أبلغ إدارة النادي بموافقته على خوض المباراة على ملعب برج العرب بعد اعتذار الدفاع الجوي.

وجاء اعتذار الدفاع الجوي بسبب مواجهة بيراميدز فريق مصر للمقاصة مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه مساء الثلاثاء على ملعب المباراة وهو نفس توقيت مواجهة الزمالك لفريق إنبي.

ويلعب الزمالك أمام توسكر الكيني مساء الجمعة ضمن مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك خارج ملعبه في ذهاب دور الـ32 بهدف دون مقابل على الفريق الكيني.