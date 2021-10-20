في غياب ناجلزمان.. بايرن يقسو على بنفيكا برباعية متأخرة

صمد بنفيكا 70 دقيقة وكاد يتقدم، لكن بايرن ميونيخ كان الحاسم في النهائية برباعية.

فاز بايرن ميونيخ على بنفيكا بأربعة مقابل لا شيء على ملعب النور، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

بايرن ميونيخ خاض المباراة في غياب جوليان ناجلزمان مدرب الفريق، والذي شعر بأعراض نزلة برد قبل المباراة.

سجل ليروي ساني هدفين، وهدف لـ روبيرت ليفاندوفسكي، وآخر عن طريق إيفرتون بالخطأ في مرماه.

video:1

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

التشكيل

بايرن ميونيخ بدأ بـ روبيرت ليفاندوسكي في الهجوم، ومن خلفه كينجسلي كومان، وليروي ساني، وتوماس مولر.

في المقابل بدأ بنفيكا بـ داروين نونيز، وبجانبه رومان ياريمتشوك، ورافا سيلفا.

وصف المباراة

بايرن بدأ الضغط مبكرا جدا. وسدد سابيتزر برأسية في الدقيقة الخامسة، تصدى لها أوديسياس فلاكديموس.

روبيرت ليفاندوفسكي أرسل رأسية آخرى في الدقيقة الـ11، وفلاكديموس تصدى لها أيضا ببراعة.

وكان رد بنفيكا الأول في الدقيقة الـ13, عرضية من رافا سيلفا، قابلها رومان ياريمتشوك برأسية فوق المرمى.

واستمر تألق فلاكديموس في الدقيقة الـ29. كومان راوغ أندريه ألميدا وسدد، لكن الحارس اليوناني تصدى لها.

وكانت أخطر فرص الشوط من نصيب بنفيكا. داروين نونيز راوغ بمهارة في الدقيقة الـ32 وسدد، لكن مانويل نوير تألق وتصدى لها بشكل رائع إلى ركنية.

ليروي ساني رد في الدقيقة الـ38 بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب القائم.

هنا تعرض أندريه ألميدا ظهير أيمن بنفيكا لإصابة، فخرج مستبدلا، وشارك ديوجو جونسالفيش بدلا منه في الدقيقة الـ40.

الـVAR يحكم

بايرن ميونيخ سجل بالفعل في الدقيقة الـ43 بعد عرضية من كومان، أودعها روبيرت ليفاندوفسكي المرمى. لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على البولندي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بايرن ميونيخ بدأ الشوط الثاني بقوة أيضا، وسدد بافارد كرة قوية في الدقيقة الـ47 بعد عرضية من لوكاس هيرنانديز، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وسجل بايرن مجددا في الدقيقة الـ53 بعد مجهود رائع من كومان، ثم عرضية تصدى لها فلاكديموس، وتابعها مولر في المرمى. لكن الحكم ألغى الهدف مجددا بسبب تسلل على مولر.

بنفيكا يهدر

في تلك الفترة كانت فرصة بنفيكا للتقدم. لكن نوير كان في الموعد. أولا حين توغل ديوجو جونسالفيش وسدد بشكل رائع في الدقيقة الـ55، لكن نوير حولها إلى ركنية بمهارة فائقة.

بايرن ميونيخ أجرى أولى تبدبلاته في الدقيقة الـ66 بدخول سيرجي جنابري بدلا من بنيماين بافارد.

وكاد بنفيكا يتقدم في الدقيقة الـ68 بعد انطلاقة رائعة من ياريمتشوك الذي دخل منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى، لكنه سدد بجانب القائم، ليهدر أخطر فرص فريقه.

انتهى الصمود

إلى هنا انتهى صمود بنفيكا، وبدأ الانهيار أمام بايرن ميونيخ الذي لا يرحم.

بايرن ميونيخ تقدم في الدقيقة الـ70 من كرة ثابتة. ليروي ساني نفذها بنجاح في مرمى فلاكديموس، ليسجل الأول.

جورج جيسوس أجرى تبديل هنا في محاولة للعودة. شارك إيفرتون بدلا من ياريمتشوك، ورد بايرن بدخول جوسيب ستانيسيتش بدلا من توماس مولر في الدقيقة الـ77.

وكانت ثالث تبديلات بنفيكا بدخول كريستيان بيتزي في الدقيقة الـ80 بدلا من رافا سيلفا.

ولم يكن إيفرتون عونا لـ جيسوس كما توقع، فسجل الثاني في مرماه بالخطأ بالدقيقة الـ81. عرضية من سيرجي جنابري، سجلها البرازيلي برأسه في مرماه بالخطأ.

عادل تاعربت شارك في الدقيقة الـ82 بدلا من جواو ماريو لإعادة الانضباط إلى وسط الملعب، وشارك معه جونسالو راموس بدلا من داروين نونيز.

ولكن استمر الانهيار. عرضية إلى ساني الذي قابلها بالكعب لتصطدم بالمدافع وتصل له مجددا، فيمررها إلى روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجلها في المرمى الخالي.

وكان آخر الأهداف في الدقيقة الـ85. عرضية من البديل ستانيسيتش، قابلها ليروي ساني بلمسة في المرمى، مسجلا الهدف الرابع لـ بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ هنا أجرى ثلاثة تبديلات. شارك عمر ريتشاردز، وجمال موسلايا، وكورنتين توليسو في الدقيقة الـ86 بدلا من مارسيل سابيتزر، وكينجسلي كومان، ولوكاس هيرنانديز.

واستطاع بنفيكا أن يخرج بسلام في باقي دقائق المباراة، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ برباعية.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ويلعب بايرن ميونيخ مع بنفيكا مجددا في الأسبوع بعد المقبل على ملعب أليانز آرينا، ضمن الجولة الرابعة.