قبل أن يتحول مسرح الأحلام إلى كابوس.. يونايتد يقلب الطاولة على أتالانتا بثلاثية مثيرة

كاد مسرح الأحلام يتحول إلى كابوس لكن في النهاية بقى صامدا، مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أتالانتا.

وحول مانشستر يونايتد تأخره أمام أتالانتا بهدفين دون رد إلى الفوز بثلاثة أهداف في ملعب أولد ترافورد ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

افتتح ماريو باساليتش أهداف المباراة في الدقيقة 15.

وأضاف ميريح ديميرال الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 28.

وقلص ماركوس راشفورد النتيجة بهدف أول ليونايتد في الدقيقة 53.

وأدرك هاري ماجواير التعادل ليونايتد في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 82 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليقود يونايتد للانتصار المثير.

بتلك النتيجة يتصدر يونايتد المجموعة بست نقاط يليه أتالانتا بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن فياريال.

فيما يأتي يانج بويز ثالثا بثلاث نقاط.

وسيحل يونايتد ضيفا على أتالانتا في الجولة الرابعة في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل غير جيد من يونايتد وبدا سهلا على لاعبي أتالانتا الوصول لمرمى ديفيد دي خيا.

وبالفعل في الدقيقة 15 افتتح باساليتش أهداف المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد رقابة دفاعية غير جيدة.

واصل أتالانتا ضغطه وفي الدقيقة 28 سجل ديميرال الهدف الثاني برأسية متقنة بعد رقابة غير جيدة من هاري ماجواير.

استفاق يونايتد وسدد راشفورد الكرة إثر انفراد لكن الحكم احتسب تسلل.

وسدد فريد كرة بيمناه من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

لم يحدث تبديلات من قبل يونايتد بين شوطي المباراة لكن بدا أن الفريق يخوض الشوط الثاني بحماس ورغبة أكبر في تعديل النتيجة.

وسدد برونو فيرنانديز كرة زاحفة بعد بينية رائعة من رونالدو لكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 53 مرر برونو فيرنانديز بينية جميلة إلى راشفورد الذي سدد بيمناه في الشباك معلنا عن الهدف الأول ليونايد.

وكاد سكوت مكتوميناي يعدل النتيجة لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 75 أرسل برونو فيرنانديز عرضية من الناحية اليمنى لم يتعامل معها دفاع أتالانتا بشكل جيد ليستغل ماجواير الموقف ويسدد مباشرة في الشباك معلنا التعادل.

ضغط يونايتد بقوة وأرسل لوك شو عرضية ارتقى لها رونالدو وحولها برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث ليونايتد.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

يانج بويز X فياريال

وفي مباراة أخرى في إطار نفس المجموعة في ملعب سويس وانكدورف خسر أصحاب الأرض يانج بويز أمام ضيفهم فياريال بأربعة أهداف لهدف.

افتتح يريمي بينو أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة لصالح فياريال.

وأضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 16.

وقلص يانج بويز النتيجة بهدف أول عن طريق ميشاك إيليا في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 84 سجل ألبرتو مورينو الهدف الثالث للفريق الإسباني.

ذلك قبل أن يتم صامويل تشوكويزي رباعية فياريال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.