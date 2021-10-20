تشيلسي يكتسح مالمو برباعية.. ويوفنتوس ينجو من فخ زينيت

اكتسح تشيلسي مضيفه مالمو بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

أما يوفنتوس فحافظ على العلامة الكاملة ونجا من فخ زينيت بالفوز بهدف دون مقابل.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة ومحافظا على نظافة شباكه، بينما تشيلسي ففي المركز الثاني بست نقاط.

أما زينيت ففي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويتذيل مالمو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح أندرياس كريتسنسين التسجيل لفريق تشيلسي مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف جورجينو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وكان تشيلسي قد تحصل على ركلة جزاء بعد تدخل قوي مع روميلو لوكاكو الذي تم استبداله اضطراريا ونزول كاي هافيرتز بدلا منه.

وفي الشوط الثاني نجح البديل كاي هافيرتيز تسجيل الثالث مبكرا في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 57 تحصل تشيلسي على ركلة جزاء جديدة ونجح جورجينو في تسجيل هدفه الثاني والرابع للفريق.

أما يوفنتوس فكان قريبا من الخروج متعادلا مع فريق زينيت الذي لعب مباراة متوازنة مع الفريق الإيطالي.

ونجح البديل ديان كولوسيفسكي في تسجيل هدفا قاتلا في الدقيقة 86.

ويستضيف يوفنتوس فريق زينيت في الجولة الرابعة يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل بينما يحل تشيلسي ضيفا على مالمو.