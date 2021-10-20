بشرط جزائي مليار يورو.. برشلونة يجدد عقد أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق لتجديد عقد أنسو فاتي رسميا مقابل شرط جزائي قيمته مليار يورو.

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واتفق برشلونة مع أنسو فاتي على تجديد تعاقده حتى صيف 2027.

وأشار نادي برشلونة إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على العقد الجديد غدا الخميس.

وأصبح أنسو فاتي ثاني أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك مع الفريق الأول عندما لعب بعمر 16 عاما و298 يوما في 25 أغسطس 2019.

كما أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يسجل في الدوري الإسباني وكان ذلك ضد فريق أوساسونا.

وواصل فاتي أرقامه القياسية عندما أصبح أصغر لاعب مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا عندما لعب ضد بوروسيا دورتموند وعمره 16 عاما و321 يوما.

وسجل فاتي هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في سان سيرو بعمر 17 عاما و40 يوما.

وتعرض فاتي لإصابة خطيرة في نوفمبر 2020 مما أدى إلى غيابه 10 أشهر، ورغم ذلك فقد خاض 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.