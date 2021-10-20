في حضور وزير الشباب والرياضة.. الأهلي يكرم حسن حمدي وحسن مصطفى

أقام النادي الأهلي حفلا لتكريم الثنائي حسن حمدي رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل التكريم ومنح حسن حمدي وحسن مصطفى قلادة الأهلي الذهبية.

ودعا الأهلي الموسيقار عمر خيرت والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم قامتين كبيرتين في عالم الرياضة.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي ‏رئيس النادي الأسبق، قلادة الأهلي الذهبية، تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد ‏على خمسين عاما قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرا للكرة، ‏ومشرفا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينا للصندوق ووكيلًا ‏للنادي، ونائبا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.‏

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قلادة ‏الأهلي الذهبية أيضا؛ تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبا ومدربا للفريق الأول لكرة ‏اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء ‏رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينا عاما للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة ‏الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.‏

وأهدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الموسيقار عمر خيرت درع وعلم النادي بعد انتهائه من عزف بعض المقطوعات الموسيقية.