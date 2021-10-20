مباشر دوري الأبطال – زينيت (0)-(0) يوفنتوس.. تشيلسي (2)-(0) مالمو.. جووول ثاني

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

تشيلويل تشيلسي برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

زينيت ضد يوفنتوس (0/0)

ق. 17 تشيزني يتألق ويتصدى لتصويبة من مالكوم.

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بداية المباراة

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تشيلسي ضد مالمو (0/2)

ق. 22 كاي هافيرتز يشارك بدلا من لوكاكو المصاب.

ق. 21 جووول حورجينو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 18 ركلة جزاااء لتشيلسي بعد عرقلة لـ روميلو لوكاكو وإصابة قوية للمهاجم البلجيكي.

ق. 9 جووول أول عن طريق كريستينسين.

بداية المباراة

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ليل ضد إشبيلية (0/0)

بداية المباراة

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دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال يوفنتوس تشيلسي
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