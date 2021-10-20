انتهت دوري الأبطال – زينيت (0)-(1) يوفنتوس.. تشيلسي (4)-(0) مالمو.. نهاية المباريات

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

تشيلويل تشيلسي برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

زينيت ضد يوفنتوس (1/0)

نهاية المباراة

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ق. 88 جوووول قاااتل برأسية من ديان كوليسفسكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 17 تشيزني يتألق ويتصدى لتصويبة من مالكوم.

بداية المباراة

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تشيلسي ضد مالمو (0/4)

نهاية المباراة

ق. 57 جووول رابع عن طريق جورجينو من ركلة جزاء جديدة.

ق. 48 جوووول ثالث عن طريق كاي هافيرتز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 22 كاي هافيرتز يشارك بدلا من لوكاكو المصاب.

ق. 21 جووول حورجينو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 18 ركلة جزاااء لتشيلسي بعد عرقلة لـ روميلو لوكاكو وإصابة قوية للمهاجم البلجيكي.

ق. 9 جووول أول عن طريق كريستينسين.

بداية المباراة

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ليل ضد إشبيلية (0/0)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال يوفنتوس تشيلسي
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