انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (3) - (2) أتالانتا.. انتصار رباعي لـ بايرن ضد بنفيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة السادسة

مانشستر يونايتد X أتالانتا

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نهاية المباراة بانتصار مثير ليونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

ق82: جووووووووووووووول ثالث ليونايتد برأسية رائعة من رونالدو.

ق75: جوووووول ثاااان ليونايتد عن طريق ماجواير.

ق53: جووووول أوووول ليونايتد عن طريق راشفورد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدفين دون رد.

ق:28 جوووول ثااان لأتالانتا، ركنية قابلها ميريح ديميرال برأسية في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

ق15: جوووول أووول لأتالانتا عن طريق ماريو باساليتش.

انطلاق المباراة.

يانج بويز X فياريال

نهاية المباراة بانتصار فياريال بأربعة أهداف لهدف.

ق90+2: جوووووول رابع لفياريال عن طريق صامويل تشوكويزي.

ق84: جووووووول ألبرتو مورينو يقتل اللقاء بهدف ثالث لفياريال.

ق77: جوووول يانج بويز يقلص النتيجة بهدف أول عن طريق ميشاك إيليا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين دون رد.

ق16: جوووول ثان لفياريال عن طريق جيرارد مورينو.

ق6: جووول أول لفياريال عن طريق يريمي بينو.

انطلاق المباراة.

المجموعة الخامسة

بنفيكا X بايرن ميونيخ

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نهاية المباراة بانتصار بايرن برباعية دون رد.

ق85: جوووووول رابع لبايرن عن طريق ساني.

ق82: جووووول ثااالث لبايرن عن طريق ليفاندوفسكي.

ق80: جووووووول ثاااان لبايرن عن طريق إيفرتون لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه.

ق70: جوووووووول أوول أخيرا لبايرن من ركلة حرة رائعة من ساني.

ق53: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على مولر.

ق52: جوووول أووول لبايرن عن طريق توماس مولر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف.

ق44: تقنية الفيديو تلغي هدف ليفاندوفسكي بداعي وجود لمسة يد على المهاجم البولندي.

ق43: جوووول أووول لبايرن عن طريق ليفاندوفسكي.

انطلاق المباراة.