انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (3) - (2) أتالانتا.. انتصار رباعي لـ بايرن ضد بنفيكا
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
المجموعة السادسة
مانشستر يونايتد X أتالانتا
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بانتصار مثير ليونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.
ق82: جووووووووووووووول ثالث ليونايتد برأسية رائعة من رونالدو.
ق75: جوووووول ثاااان ليونايتد عن طريق ماجواير.
ق53: جووووول أوووول ليونايتد عن طريق راشفورد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدفين دون رد.
ق:28 جوووول ثااان لأتالانتا، ركنية قابلها ميريح ديميرال برأسية في المرمى مسجلا الهدف الثاني.
ق15: جوووول أووول لأتالانتا عن طريق ماريو باساليتش.
انطلاق المباراة.
يانج بويز X فياريال
نهاية المباراة بانتصار فياريال بأربعة أهداف لهدف.
ق90+2: جوووووول رابع لفياريال عن طريق صامويل تشوكويزي.
ق84: جووووووول ألبرتو مورينو يقتل اللقاء بهدف ثالث لفياريال.
ق77: جوووول يانج بويز يقلص النتيجة بهدف أول عن طريق ميشاك إيليا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين دون رد.
ق16: جوووول ثان لفياريال عن طريق جيرارد مورينو.
ق6: جووول أول لفياريال عن طريق يريمي بينو.
انطلاق المباراة.
المجموعة الخامسة
بنفيكا X بايرن ميونيخ
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بانتصار بايرن برباعية دون رد.
ق85: جوووووول رابع لبايرن عن طريق ساني.
ق82: جووووول ثااالث لبايرن عن طريق ليفاندوفسكي.
ق80: جووووووول ثاااان لبايرن عن طريق إيفرتون لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه.
ق70: جوووووووول أوول أخيرا لبايرن من ركلة حرة رائعة من ساني.
ق53: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على مولر.
ق52: جوووول أووول لبايرن عن طريق توماس مولر.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف.
ق44: تقنية الفيديو تلغي هدف ليفاندوفسكي بداعي وجود لمسة يد على المهاجم البولندي.
ق43: جوووول أووول لبايرن عن طريق ليفاندوفسكي.
انطلاق المباراة.