خطوة تحافظ على الآمال.. برشلونة يهزم دينامو كييف بهدف بيكيه

افتتح برشلونة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالفوز بهدف دون رد أمام دينامو كييف.

واستضاف برشلونة فريق دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بيكيه هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 36 ليحقق الفريق الكتالوني أول ثلاث نقاط في المجموعة ويصعد للمركز الثالث قبل مواجهة بايرن ميونيخ أمام بنفيكا.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بست نقاط من مباراتين بينما بنفيكا في المركز الثاني بأربع نقاط.

وفي نفس التوقيت نجح سالزبورج في الفوز على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة السابعة.

وواصل سالزبورج حفاظه على صدارة المجموعة بـ 7 نقاط بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند نقطتين في المركز الثالث.

وصف مباراة برشلونة ضد دينامو كييف

الشوط الأول

افتتح برشلونة المباراة ولا بديل عن الفوز بعد خسارتين متتاليتين في المجموعة.

وسيطر برشلونة على مجريات المباراة وكاد أن يسجل مبكرا في الدقيقة الثانية من كرة عرضية عن طريق خوردي ألبا ولكن حولها ديست برأسية أعلى العارضة.

وعكس سير اللقاء كاد دينامو كييف أن يسجل في الدقيقة الثانية عشر ولكن ارتطمت الكرة بدفاع برشلونة.

وفي الدقيقة 18 أهدر لوك دي يونج هدفا محققا بعدما استقبل الكرة العرضية برأسية لكن مرت بجوار القائم.

وبعد ثلاث دقائق أهدر لوك دي يونج مجددا بتسديدة قوية لكن تصدى لها بوشتشان حارس مرمى ديناموو كييف ببراعة.

وواصل برشلونة سيطرته على الكرة بحثا عن افتتاح أهدافه في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ومرر ديباي الكرة لديست في الدقيقة 35 وسددها رائعة لكن تألق بوشتشان وحولها لركلة ركنية.

ونجح جيرارد بيكيه في الدقيقة 36 في فك شفرة دفاعات دينامو كييف بعد استقبال عرضية ألبا من خارج منطقة الجزاء وقابلها المدافع الكتالوني بتسديدة بالقدم اليمنى داخل الشباك.

الشوط الثاني

بدأ برشلونة الشوط الثاني بتبديلين هجوميين بمشاركة كل من فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي بدلا من لوك دي يونج ومينجويزا.

واصل برشلونة سيطرته على الكرة وكاد أن يسجل الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يهدر فاتي هدفا محققا.

قاتل ممفيس ديباي على الكرة ومررها إلى فاتي الذي استقبلها وخلفه المرمى وبدلا من أن يمرر لسيرجيو بوسكيتس الخالي من الرقابة سددها خلفية ولكن مرت بجوار القائم.

وهدأ اللقاء في أخر نصف ساعة مع سيطرة برشلونة على الكرة ولكن دون هجمات حقيقية.

واعتمد دينامو كييف على الهجمة المرتدة لكنه لم ينجح في اختراق خط وسط ودفاعات برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الثالثة ولا يزال في حاجة لفوز جديد أمام دينامو كييف في مباراة الجولة الرابعة.

ويحل برشلونة ضيفا على دينامو كييف يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة.