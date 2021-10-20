تشكيل دوري الأبطال – موراتا وكييزا وبيرنارديسكي يقودون يوفنتوس ضد زينيت

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس × ميلان

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه المستدعى للقاء زينيت سان بطرسبرج في ملعب أليانز.

ويستضيف يوفنتوس منافسه زينيت في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: أليكس ساندرو- ماتياس دي ليخت- ليونادرو بونوتشي- ماتيا دي تشيليو

في الوسط: مانويل لوكاتيلي- رودريجو بينتاكور- وستون مكيني

في الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي- ألفارو موراتا فيديريكو كييزا

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بست نقاط فيما يأتي زينيت ثالثا بثلاث نقاط.

يوفنتوس زينيت سان بطرسبرج ليلة الأبطال
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