تشكيل بايرن ميونيخ – مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام بنفيكا

أعلن يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ، تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا بعد قليل في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل شهد البدء بـ كينجسلي كومان، بجانب جوشوا كيميتش، ومارسيل سابيتزر في وسط الملعب، وفي غياب ليون جوريتسكا للإصابة.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حارس: مانويل نوير.

الدفاع: بنيامين بافارد – دوايت أوباميكانو – نيكولا سولي – لوكاس هيرنانديز.

الوسط: كينجسلي كومان - جوشوا كيميتش – مارسيل سابيتزر – ليروي ساني.

الهجوم: توماس مولر – روبيرت ليفاندوفسكي.

على الجهة الأخرى، يبدأ جورج جيسوس بـ رافا سيلفا، بجانب داروين نونيز ولوكا ياريمتشوك في الهجوم.

وجاء تشكيل بنفيكا كالتالي:

حارس: أوديسياس فلاكديموس.

الدفاع: يان فيرتونخن – نيكولاس أوتامندي – لوكاس فيرسيمو.

الوسط: أندريه ألميدا – جوليان فايجل – جواو ماريو – أليكس جريمايدو.

الهجوم: رافا سيلفا – داروين نونيز – لوكا يارميتشوك.