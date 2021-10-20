تشكيل دوري الأبطال - لوكاكو وفيرنر يقودان هجوم تشيلسي أمام مالمو

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 20:00

كتب : FilGoal

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة مالمو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المتألق بن تشيلويل استمر أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن سجل هدفين في آخر مباراتين مع البلوز.

ميسون ماونت عاد للتشكيل الأساسي مجددا بعد التواجد على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بن تشيلويل - أنتونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندريس كريستنسن - سيزار أزبلكويتا

خط الوسط: نجولو كانتي - جورجينو

خط الهجوم: ميسون ماونت - روميلو لوكاكو - تيمو فيرنر

تشيلسي يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما يتذيل مالمو المجموعة دون رصيد من النقاط.

تشيلسي مالمو دوري أبطال أوروبا
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