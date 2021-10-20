تشكيل دوري الأبطال - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. بوجبا وسانشو على مقاعد البدلاء

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا الإيطالي.

ويلتقي مانشستر مع نظيره أتالانتا على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سولشاير قرر إبقاءء بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وجادون سانشو وإديسنون كافاني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيتكور ليندلوف - وان بيساكا

خط الوسط: ماركوس راشفورد - فريد - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز - ميسون جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما يتصدر أتالانتا المجموعة برصيد 4 نقاط.