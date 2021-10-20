تشكيل دوري الأبطال - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. بوجبا وسانشو على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا الإيطالي.

ويلتقي مانشستر مع نظيره أتالانتا على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سولشاير قرر إبقاءء بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وجادون سانشو وإديسنون كافاني على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. لاعبو أتالانتا يستيقظون 6 مرات بسبب إنذار الحريق رونالدو لاعب شهر سبتمبر 2021 في مانشستر يونايتد صن: بسبب اللاعب.. مانشستر يونايتد يفكر في تقليص مطالبه لرحيل لينجارد ذا أثليتك: سولشاير ما زال يحظى بثقة إدارة ولاعبي مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيتكور ليندلوف - وان بيساكا

خط الوسط: ماركوس راشفورد - فريد - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز - ميسون جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما يتصدر أتالانتا المجموعة برصيد 4 نقاط.

مانشستر يونايتد أتالانتا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال – زينيت (0)-(0) يوفنتوس.. تشيلسي (0)-(0) مالمو 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (0) أتالانتا.. بنفيكا يواجه بايرن 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خطوة تحافظ على الآمال.. برشلونة يهزم دينامو كييف بهدف بيكيه 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وتقسيم الفريق إلى 3 مجموعات 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل دوري الأبطال – موراتا وكييزا وبيرنارديسكي يقودون يوفنتوس ضد زينيت ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن ميونيخ – مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - لوكاكو وفيرنر يقودان هجوم تشيلسي أمام مالمو ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. بوجبا وسانشو على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح