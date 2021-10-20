فيفا يعلن موعد إقامة قرعة كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم إقامة قرعة كأس العالم 2022 في الـ31 من شهر مارس المقبل.

وأشار بيان فيفا عبر موقعه الرسمي إلى أن الكونجرس الخاص به رقم 72 سيُعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الـ31 من شهر مارس المقبل.

وقال فيفا في بيانه: "كونجرس فيفا رقم 72 سيُعقد في الخميس 31 بالتزامن مع إقامة قرعة كأس العالم 2022".

وتقام بطولة كأس العالم في قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتأهل حتى الآن للمونديال العربي كل من قطر وألمانيا والدنمارك.

وستنتهي أغلب التصفيات المؤهلة للمونديال في مختلف أنحاء العالم بحلول الـ30 من شهر مارس المقبل.