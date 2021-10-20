الاتحاد الإماراتي يعلن مشاركة نادي الجزيرة في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء في بيان رسمي مشاركة نادي الجزيرة في كأس العالم للأندية المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن رسميا إسناد تنظيم كأس العالم للأندية 2021 إلى الإمارات بعد اعتذار اليابان في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستكون هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها الإمارات مونديال الأندية بعد أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

وتوج نادي الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي ليحصل على حق المشاركة في المونديال بعد تنظيم الإمارات للبطولة.

وقال راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي إن مشاركة الجزيرة في البطولة التي تضم أندية عريقة من شأنه المساعدة على تطوير الفرق واللاعبين.