اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للرجال

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - مصطفى عسل - اسكواش

تأهل أربعة لاعبين مصريين إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك لرجال الاسكواش.

وشهد ثمن النهائي مفاجأة خروج مروان الشوربجي أمام الألماني رافائيل كاندرا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكان محمد الشوربجي المصنف الأول على البطولة قد ودع المنافسات مبكرا بالخسارة أمام زميله يوسف إبراهيم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وتأهل طارق مؤمن بعد الفوز على الإنجليزي توم ريتشاردز بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويواجه طارق زميله مصطفى عسل في مباراة مكررة لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وحسم عسل تأهله بالفوز على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون مقابل بعد انسحاب يوسف في الشوط الثالث للإصابة.

كما حسم الثنائي محمد أبو الغار ومازن هشام تأهلهما إلى ربع النهائي.

وتقام جميع مباريات ربع النهائي غدا الخميس:

مازن هشام × الويلزي جويل ماكين (الساعة 3:45 مساء)

محمد أبو الغار × النيوزلاندي بول كول (الساعة 4:30 مساء)

طارق مؤمن × مصطفى عسل (الساعة 5:15 مساء)

اسكواش طارق مؤمن مصطفى عسل
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