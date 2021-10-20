انتهت ليلة الأبطال - برشلونة (1)-(0)دينامو كييف.. وسالزبورج (3)-(1) فولفسبورج

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

يستضيف برشلونة فريق دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما يحل فولفسبورج ضيفا على فريق سالزبورج.

ويتذيل برشلونة ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد من النقاط بينما دينامو كييف في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

أما سالزبورج فيتصدر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بينما فولفسبورج في المركز الثالث برصيد نقطتين.

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برشلونة (1)-(0) دينامو كييف

نهاية المباراة

ق53 أنسو فاتي يهدر هدفا محققا

ق45 نزول كوتينيو وأنسو فاتي بدلا من مينجويزا ولوك دي يونج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووول بيكيه يفتتح التسجيل لبرشلونة

ق35 بوشتشان حارس مرمى دينامو كييف يواصل التألق

ق21 لوك دي يونج يهدر من جديد وتألق حارس مرمى دينامو كييف

ق18 لوك دي يونج يهدر رأسية سهلة

ق10 سيطرة كتالونية ومحاولات لتسجيل الأول

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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سالزبورج (3)-(1) فولفسبورج

نهاية المباراة

ق77 أوكافور يسجل من جديد لسالزبورج

ق65 جوووول أوكافور يسجل الثاني لسالزبورج

انطلاق المباراة

نهاية الشوط الأول

ق15 جووول نيميتشا يتعادل للضيوف

ق3 جوووول أديامي يتقدم لسالزبورج

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ليلة الأبطال برشلونة سالزبورج دينامو كييف
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