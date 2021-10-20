هزيمة ثقيلة لـ منتخب مصر لسيدات القدم أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - تونس - كرة قدم

تعرض منتخب سيدات مصر لكرة القدم لهزيمة ثقيلة على ملعب بتروسبورت في القاهرة أمام تونس في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وخسر المنتخب المصري بنتيجة 2-6 في ذهاب المرحلة الأولى على أن تقام مباراة الإياب في تونس يوم الثلاثاء المقبل.

وسجل هدفا منتخب مصر للسيدات كل من ليلى شريف في الدقيقة السابعة ودانا ندا في الدقيقة الخامسة والستين.

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أما منتخب تونس فسجلت آلاء كعباشي ثلاثة أهداف في الدقائق 31 و47 و78، ومريم حويج هدفا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء بينما اختتمت صابرين اللوزي التسجيل في الدقيقة 82.

وتقام المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 22 منتخبا إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

وفي المرحلة الثانية يصعد 11 منتخبا إلى أمم إفريقيا بجوار منتخب المغرب مستضيف البطولة.

وتستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا للسيدات في الفترة من 2 إلى 23 من شهر يوليو المقبل.

منتخب مصر سيدات مصر كرة قدم
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