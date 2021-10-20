رئيس فيفا: هدفنا الوصول لاتفاق يرضي الجميع.. واجتماع للنقاش 20 ديسمبر

شدد جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه يمكن الوصول لاتفاق بخصوص التغيرات المقترحة.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة كأس العالم كل عامين بينما يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وروابط الأندية الأوروبية، وعدد من اتحادات وروابط اللاعبين، الفكرة بشكل حاد.

جيان إنفانتينو قال في مؤتمر صحفي: "يمكننا التوصل إلى اتفاق بخصوص التغييرات المقترحة، هذا هو هدفنا الرئيسي. من المهم الاستماع إلى جميع الأسئلة المشروعة. لم نطلب من أي شخص الموافقة، فقط قدمناها لبدء المحادثة".

وأضاف "يجب أن نعيد التفكير في هيكلة كرة القدم العالمية، وأن تكون لديك مسابقات أكثر أهمية دون إضافة تواريخ إلى التقويم الدولي".

وأتم "سيكون هناك اجتماعا يوم 20 ديسمبر لمناقشة الأمر مع الاتحادات".

رئيس الاتحاد الدولي أشار لإقامة كأس العالم للأندية في أبو ظبي خلال وقت مبكر من عام 2022. (طالع التفاصيل)