كرة سلة - أحمد مرعي يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع منتخب مصر

اعتذر أحمد مرعي عن عدم استكمال مهمته في القيادة الفنية لمنتخب مصر لرجال كرة السلة.

وتولى أحمد مرعي القيادة الفنية لمنتخب مصر لرجال كرة السلة في ديسمبر 2019.

وأرسل نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء خطابا إلى الاتحاد المصري يعلن فيه اعتذار أحمد مرعي عن عدم استكمال مهمته.

وطلب الاتحاد السكندري الموافقة على اعتذار مرعي والبدء في البحث عن مدير فني جديد لقيادة المنتخب.

ووجه الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة الشكر لنادي الاتحاد ومديره الفني وتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وكانت أخر منافسات منتخب السلة تحت قيادة أحمد مرعي في أمم إفريقيا في سبتمبر الماضي.

وأنهى الفراعنة المنافسات في المركز الحادي عشر من أصل 16 فريقا مشاركا بالبطولة.

ويتجمع منتخب الرجال يوم 30 من شهر يناير المقبل من أجل الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس العالم بالفترة من 25 إلى 27 فبراير.