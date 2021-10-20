تشكيل برشلونة – فاتي احتياطي.. وديباي يقود الهجوم أمام دينامو كييف

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

برشلونة

يتواجد أنسو فاتي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام دينامو كييف، فيما يقود ميمفيس ديباي الهجوم.

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة دينامو كييف، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة شهد قيادة ديباي للهجوم بجانب لوك دي يونج، فيما يبدأ جافي في وسط الملعب بجانب فرانكي دي يونج.

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ويلعب كومان بـ ثلاثي دفاعي مكون من أوسكار مينجيزا، وبيكيه، ولونجليه.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أوسكار مينجيزا – جيرارد ييكيه – كليمون لونجليه.

الوسط: سيرجينيو ديست - فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – جافي - خوردي ألبا.

الهجوم: لوك دي يونج – ميمفيس ديباي.

ليلة الأبطال برشلونة ميمفيس ديباي
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