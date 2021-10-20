الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 17:25

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

تستيضيف أبو ظبي منافسات كأس العالم للأندية المقبلة.

وكانت اليابان قد اعتذرت عن عدم استضافة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت قناة أبو ظبي الرياضية: "رسميا.. أبو ظبي تستضيف كأس العالم للأندية".

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وأعلن جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مؤتمر صحفي استضافة أبو ظبي كأس العالم للأندية في وقت مبكر من عام 2022.

ويمثل الأهلي المصري قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية المقبلة بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وبذلك يشارك فريق الجزيرة الإماراتي ممثلا لصاحب الأرض كونه حامل لقب الدوري في النسخة الأخيرة.

وضمنت أندية تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري وأوكلاند الأسترالي تأهلهم رسميا إلى منافسات كأس العالم للأندية.

بينما لم يتحدد بطل آسيا حتى الآن بين فريقي الهلال السعودي وبوهانج ستيليرس الكوري الجنوبي.

أما بطل أمريكا الشمالية فسيكون بين ناديي كلوب أمريكا ومونتيري المكسيكي.

وأخيرا يقام نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس لممثل أمريكا الجنوبية بين فلامينجو وبالميراس البرازيليين.

ولم تعلن قناة أبو ظبي الرياضية حتى الآن موعد إقامة البطولة.

كأس العالم للأندية الأهلي تشيلسي
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