عضو إدارة الأهلي يتقدم بطلب إحاطة حول قرار الناشئين والـ 50 كيلومترا

تقدم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، يطلب إحاطة حول قرار اتحاد الكرة بشأن قراره بمنع انتقال الناشئين لأي ناد يبعد عن مقر إقامتهم بأكثر من 50 كيلومترا.

وقدم الجارحي طلب الإحاطة لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، مطالبا بتوجيهه للجنة الشباب والرياضة.

وقال الجارحي في طلب الإحاطة: "قد واصل اتحاد الكرة التخبط بقرار سيحرم الكرة المصرية التي تعاني حاليا من ندرة المواهب من نجوم المستقبل خاصة أن العمود الفقري للأندية والمنتخبات هم اللاعبو القادمون من الأقاليم، وأبرزهم أفضل لاعب في العالم – حاليا – محمد صلاح".

وأكمل "والسؤال الصادم هنا، كيف لاتحاد الكرة أن يصدر قرارا يتحكم به في مستقبل اللعبة الشعبية الأولى بدون عقد أي جلسات مع قطاعات الناشئين في الأندية".

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أصدر اتحاد الكرة المصري، قرارا خاصا بانتقالات اللاعبين الناشئين في الموسم الجديد.

وقرر اتحاد الكرة حسبما علم FilGoal.com منع انتقال أي لاعب في مراحل الناشئين لأي ناد، يبعد بأكثر من 50 كيلومترا من مقر إقامته.

ويسري القرار على اللاعبين مواليد 2007 وما يليها، ما يعني إمكانية انتقال اللاعبين مواليد 2006.

وبرر مصدر باتحاد الكرة القرار قائلا: "القرار يستهدف الحفاظ على المواهب في مناطقها".

وأتم "نستهدف حماية الأندية الأصغر من ضم الأندية ذات الإمكانيات المالية الكبيرة لمواهبها".