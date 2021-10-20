قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. لاعبو أتالانتا يستيقظون 6 مرات بسبب إنذار الحريق

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 16:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

ماتيا بيسينا - أتالانتا

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن استيقاظ لاعبي أتالانتا ست مرات بسبب اندلاع إنذار الحريق في فندق إقامة الفريق خلال الليلة التي تسبق مواجتهم مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتالانتا ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وصل فريق أتالانتا مساء الأمس للإقامة في مانشستر حتى موعد المباراة، ولكن ليلة المباراة لم تسر على الشكل الذي تمناه لاعبي الفريق.

أخبار متعلقة
سكاي: مجلس فيفا يعقد اجتماعا حاسما في ديسمبر حول إقامة كأس العالم كل عامين نيوكاسل يطالب مشجعيه بعدم ارتداء الملابس العربية سبورت: بيدري لن يلحق بـ الكلاسيكو لاتسيو يوقف مدرب النسر عن العمل بسبب تحية فاشية

وفقا لنزيلة أخرى في الفندق، فإن أجراس الإنذار قد انطلقت ست مرات طوال الليل ما منع جميع النزلاء من النوم بشكل مريح.

وكتبت أيضا زوجة لاعب الفريق روسلان مالينوفسكي عبر حسابها على إنستاجرام: "لا اعتقد أنها كانت حادثة عادية، هل تعتقدوا بأنها كانت مصادفة، أنا لا اعتقد".

وتابعت "مثل هذا الترحيب الحار من السكان المحليين أمرا فظيع، آمل أن يدعم مشجعينا لاعبينا وربما يحدث نفس الشيء في الفندق في إيطاليا".

لم تكن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها بالنسبة لإنذارات الحريق في الفنادق، وهو ما حدث لمانشستر يونايتد نفسه في 2019 قبل مواجهة ولفرهامبتون، قبل المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

ومن المنتظر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع أتالانتا في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 2 نوفمبر.

ويحتل أتالانتا صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، وبفارق أصحاب المركز الثاني والثالث مانشستر يونايتد ويونج بويز برصيد ثلاث نقاط لكل منهم.

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا أتالانتا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال – زينيت (0)-(0) يوفنتوس.. تشيلسي (0)-(0) مالمو 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (0) أتالانتا.. بنفيكا يواجه بايرن 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خطوة تحافظ على الآمال.. برشلونة يهزم دينامو كييف بهدف بيكيه 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وتقسيم الفريق إلى 3 مجموعات 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل دوري الأبطال – موراتا وكييزا وبيرنارديسكي يقودون يوفنتوس ضد زينيت ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن ميونيخ – مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - لوكاكو وفيرنر يقودان هجوم تشيلسي أمام مالمو ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. بوجبا وسانشو على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح