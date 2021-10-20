قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. لاعبو أتالانتا يستيقظون 6 مرات بسبب إنذار الحريق

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن استيقاظ لاعبي أتالانتا ست مرات بسبب اندلاع إنذار الحريق في فندق إقامة الفريق خلال الليلة التي تسبق مواجتهم مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتالانتا ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وصل فريق أتالانتا مساء الأمس للإقامة في مانشستر حتى موعد المباراة، ولكن ليلة المباراة لم تسر على الشكل الذي تمناه لاعبي الفريق.

وفقا لنزيلة أخرى في الفندق، فإن أجراس الإنذار قد انطلقت ست مرات طوال الليل ما منع جميع النزلاء من النوم بشكل مريح.

وكتبت أيضا زوجة لاعب الفريق روسلان مالينوفسكي عبر حسابها على إنستاجرام: "لا اعتقد أنها كانت حادثة عادية، هل تعتقدوا بأنها كانت مصادفة، أنا لا اعتقد".

وتابعت "مثل هذا الترحيب الحار من السكان المحليين أمرا فظيع، آمل أن يدعم مشجعينا لاعبينا وربما يحدث نفس الشيء في الفندق في إيطاليا".

لم تكن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها بالنسبة لإنذارات الحريق في الفنادق، وهو ما حدث لمانشستر يونايتد نفسه في 2019 قبل مواجهة ولفرهامبتون، قبل المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

ومن المنتظر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع أتالانتا في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 2 نوفمبر.

ويحتل أتالانتا صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، وبفارق أصحاب المركز الثاني والثالث مانشستر يونايتد ويونج بويز برصيد ثلاث نقاط لكل منهم.