أبطال آسيا - من أجل التربع على القمة.. بوهانج يُقصى حامل اللقب ويضرب نهائيا ناريا مع الهلال

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 15:12

كتب : FilGoal

بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي

من أجل لقب رابع لم يسبق لأحد أن وصل له، ستكون مواجهة قوية على قمة آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

بوهانج ستيلرز جُرد أولسان هيواندي الكوري الجنوبي من لقبه وتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسمت ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 الفوز لـ بوهانج حاصدا بطاقة التأهل للنهائي.

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أولسان حامل اللقب تقدم أولا عن طريق إيل لوك يون بهدف في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 68 تحصل وون دو جاي على بطاقة صفراء ليُكمل أولسان الدقائق المتبقية بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة 89 استطاع الأسترالي أليكس جرانت من خطف هدف التعادل، وانتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين لم يشهدا هز الشباك.

في ركلات الترجيح أهدر الهولندي دافي بولثيوس ركلته الأولى الخاصة بأولسان في المقابل سجل بقية لاعبي الفريقين أهدافهما، ليخطف بوهانج بطاقة التأهل بنتيجة 5-4.

ووصل بوهانج لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2009، إذ سبق له أن حقق اللقب في 1997 و1998 و2009.

بينما حقق الهلال اللقب الآسيوي في 3 مناسبات 1991 و2000 و2019 في المقابل خسر النهائي 4 مرات.

بوهانج والهلال يحملان الرقم القياسي برصيد 3 ألقاب لكل فريق، فمن يصبح سيد آسيا ويخطف بطاقة التأهل لمونديال الأندية يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب مرسول بارك؟

بوهانج ستيلرز أولسان هيواندي دوري أبطال آسيا
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