أبطال آسيا - من أجل التربع على القمة.. بوهانج يُقصى حامل اللقب ويضرب نهائيا ناريا مع الهلال

من أجل لقب رابع لم يسبق لأحد أن وصل له، ستكون مواجهة قوية على قمة آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

بوهانج ستيلرز جُرد أولسان هيواندي الكوري الجنوبي من لقبه وتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسمت ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 الفوز لـ بوهانج حاصدا بطاقة التأهل للنهائي.

✅ Beat your biggest rivals ✅ Eliminate the defending champions ✅ Book your ticket to the #ACLFinal ⚫🔴 It's party time for Pohang Steelers 🥳 pic.twitter.com/VOyMPxKZMP — #ACL2021 (@TheAFCCL) October 20, 2021

أولسان حامل اللقب تقدم أولا عن طريق إيل لوك يون بهدف في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 68 تحصل وون دو جاي على بطاقة صفراء ليُكمل أولسان الدقائق المتبقية بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة 89 استطاع الأسترالي أليكس جرانت من خطف هدف التعادل، وانتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين لم يشهدا هز الشباك.

في ركلات الترجيح أهدر الهولندي دافي بولثيوس ركلته الأولى الخاصة بأولسان في المقابل سجل بقية لاعبي الفريقين أهدافهما، ليخطف بوهانج بطاقة التأهل بنتيجة 5-4.

🇰🇷🛫🛬🇸🇦 Pohang are #ACLFinal bound! ⚫🔴 The Steelers show their mettle once again and advance to their first Final since winning it in 2009! #ACL2021 pic.twitter.com/vbl55093vT — #ACL2021 (@TheAFCCL) October 20, 2021

ووصل بوهانج لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2009، إذ سبق له أن حقق اللقب في 1997 و1998 و2009.

بينما حقق الهلال اللقب الآسيوي في 3 مناسبات 1991 و2000 و2019 في المقابل خسر النهائي 4 مرات.

بوهانج والهلال يحملان الرقم القياسي برصيد 3 ألقاب لكل فريق، فمن يصبح سيد آسيا ويخطف بطاقة التأهل لمونديال الأندية يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب مرسول بارك؟