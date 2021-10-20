نجوم الدوري – جون إيبوكا.. الاستمرارية هي الأهم

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 15:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

دينوبيتر جودي - جون إيبوكا - صلاح ريكو

لاعب مغمور بالنسبة للمشجعين المصريين من الدوري القبرصي يتعاقد مع إنبي في تجربة قد تنجح وقد تفشل مثله مثل العديد من اللاعبين الأجانب الذين يمرون على الدوري المصري بدون ترك أي بصمة.

في التعارف الأول على الدوري المصري قدم جون إيبوكا مردودا رائعا، ليقدم نفسه للجماهير والأندية بشكل مثالي.

موسم أول مع إنبي كان إيبوكا هو نجم الفريق وهدافه ومصدر الخطورة الأول على المنافسين.

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المهاجم النيجيري صاحب الـ 24 عاما تمكن من تسجيل عشرة أهداف في موسمه الأول مع إنبي ليكون هو هداف الفريق مع نهاية الموسم.

خلال أهدافه العشرة، كان إيبوكا الوحيد الذي يسجل هاتريك مرتين في الدوري، كانا أمام البنك الأهلي في الجولة التاسعة والمصري في الجولة الـ 33.

نسبة تهديد إيبوكا على المرمى في المباراة الواحدة كانت كبيرة، إذ أن اللاعب حاول على المرمى 68 مرة في الدوري كانت منهم 34 محاولة ناجحة، بمعدل 6.8 محاولة في المباراة، و3.4 محاولة ناجحة في المباراة الواحدة.

صنع إيبوكا هدفين طوال الموسم، كما قدم 20 تمريرة مفتاحية لزملاؤه، وصنع 22 فرصة لتسجيل أهداف.

على مستوى استلام الكرة فإن اللاعب النيجيري لديه نسبة رائعة، إذ تمكن من استلام 458 مرة بنجاح من أصل 481 مرة بنسبة نجاح وصلت إلى 95%.

على مستوى المراوغات أيضا يمتلك إيبوكا نسبة جيدة بالنسبة لمهاجم كلاسيكي، إذ وصلت نسبة مراوغاته الصحيحة إلى 61%، بقيامة بالمراوغة بنجاح في 39 مرة من أصل 64، بمعد 1.35 مراوغة صحيحة في المباراة، في العادة لا يتميز المهاجم الكلاسيكي من المراوغة تماما.

إيبوكا لديه مقاومات النجاح والاستمرار به في الموسم الجديد بعد موسم ماضي قذاه بشكل رائع، الآن هي فرصته لتقديم موسم أفضل أو تكرار الماضي بعد اعتياده على أجواء وطريقة لعب الدوري المصري.

من المتوقع أن يكون إيبوكا هو نجم إنبي في الموسم الجديد، وإذا تمكن لاعبي الفريق من إمداده بالكرة باستمرار وبشكل جيد، فقد يصل لعدد أهدافه في الموسم الماضي أو يتخطى الـ 10 أهداف.

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