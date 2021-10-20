مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أرسلنا طلبا بالعودة لملعبنا.. وهذا البديل

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 14:19

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف مصدر في نادي الإسماعيلي انتظار الرأي النهائي تجاه الملعب الذي سيلتقي فيه الأهلي في افتتاح الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي في الجولة الأولى من الدوري على ملعب برج العرب يوم الأربعاء المقبل.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي أرسل طلب استعجال رسمي للجنة المسابقات ورابطة الأندية من أجل تلبية طلبه في العودة للعب على ملعبه بالإسماعيلية بحثا عن العدالة الكروية".

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وتابع "في حالة الرفض والتمسك بالملعب المحايد فسوف يتم طلب نقل المباراة إلى ملعب استاد الإسكندرية".

وأتم "اللعب على استاد الإسكندرية يراه الكثيرين بالفريق أفضل ومريح لهم أكثر".

وكان علي أبو جريشة قد صرّح سابقا لـ FilGoal.com في وقت سابق: "كنا ننتظر تعديل الكثير من الأوضاع غير الطبيعية في الكرة المصرية ومواجهة الأهلي على ملعبنا بالإسماعيلية".

وشدد "لا نجد مبرر لإقامة المباراة خارج ملعبنا على أن تقام مباراة الدور الثاني في القاهرة".

وأوضح "كنا ننتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها خاصة وأنه لا توجد أي مشاكل بين الناديين والعلاقات طيبة".

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