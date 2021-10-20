لاتسيو يوقف مدرب النسر عن العمل بسبب تحية فاشية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 13:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

أوليمبيا نسر لاتسيو

قرر نادي لاتسيو إيقاف مدرب نسر الفريق خوان بيرنابي عن العمل بسبب قيامه بإلقاء تحية فاشية.

وظهر بيرنابي في مقطع فيديو وهو يقوم بإلقاء التحية الفاشية أمام جماهير لاتسيو في أحد المباريات، والمرجح أن تكون في مباراة إنتر الماضية في الدوري.

بيرنابي يعمل في لاتسيو منذ 2010، إذ يقوم في كل مباراة على أرض الفريق بإدخال النسر أولمبيا تميمة النادي لتحية الجماهير قبل بداية المباراة.

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كان لاتسيو قد حقق الفوز على إنتر ميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل لاتسيو المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر نابولي.

الدوري الإيطالي لاتسيو أولمبيا
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