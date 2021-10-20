سبورت: بيدري لن يلحق بـ الكلاسيكو

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 12:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيدري - برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بيدري لاعب وسط برشلونة لن يكون لائقا للمشاركة في الكلاسيكو.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل الموافق 24 أكتوبر على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفقا لـ "سبورت" فإن بيدري لن يلحق بمواجهة ريال مدريد في المباراة باستثناء حدوث معجزة.

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كان بيدري قد تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ولكنه عاد سريعا قبل أن يتعرض لانتكاسة في إصابته خلال مباراة بنفيكا في الجولة الثانية.

لذلك فإن الفريق الطبي والجهاز الفني للنادي لن يستعجل تلك المرة في عودة اللاعب للمشاركة من أجل تجنب تعرضه لانتاكسة أخرى.

ومع تبقي أربعة أيام فقط على الكلاسيكو، إلا أن بيدري لم يتدرب مع المجموعة حتى الآن أو يلمس الكرة لذلك فسيكون من الصعب أن يلحق بالمباراة.

وأعلن برشلونة مؤخرا تجديد عقد بيدري حتى 2026 مع وجود شرط جزائي في عقده مقابل مليار يورو.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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