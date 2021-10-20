صاحب أول هاتريك في الدرجة الثانية يكشف سر تسميته بـ "جدو"

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 12:18

كتب : رضا السنباطي

محمد ناجي جدو لاعب أسوان

سجل محمد ناجي جدو مهاجم أسوان أول هاتريك في الدرجة الثانية.

جدو سجل ثلاثية في فوز أسوان الكبير بالجولة الثالثة لمجموعة الصعيد على البداري بنتيجة 4-1.

مهاجم كوكاكولا السابق وأسوان الحالي سبب تسميته بـ "جدو" ويتحدث عن تجربته مع أسوان في الدرجة الثانية.

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وأصبح جدو بعد مرور 3 جولات في صدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد. (طالع ترتيب الهدافين من هنا)

شاهد الفيديو والأهداف:

في الدرجة الثانية محمد ناجي جدو أسوان
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