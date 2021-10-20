صاحب أول هاتريك في الدرجة الثانية يكشف سر تسميته بـ "جدو"
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 12:18
كتب : رضا السنباطي
سجل محمد ناجي جدو مهاجم أسوان أول هاتريك في الدرجة الثانية.
محمد جدو
النادي : أسـوان
جدو سجل ثلاثية في فوز أسوان الكبير بالجولة الثالثة لمجموعة الصعيد على البداري بنتيجة 4-1.
مهاجم كوكاكولا السابق وأسوان الحالي سبب تسميته بـ "جدو" ويتحدث عن تجربته مع أسوان في الدرجة الثانية.
وأصبح جدو بعد مرور 3 جولات في صدارة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد. (طالع ترتيب الهدافين من هنا)
شاهد الفيديو والأهداف:
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