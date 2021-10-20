الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة تصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع

قرر الاتحاد الآسيوي كرة القدم إقامة تصفيات كأس آسيا 2023 من دورة مجمعة من دور واحد.

وكان النظام السابق للتصفيات يتضمن مواجات ذهاب وإياب، ولكن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قرر إقامة التصفيات من دور واحد بسبب التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.

وتم الاتفاق على أن تقام مباريات كل مجموعة في أيام 8 و11 و14 يونيو من عام 2022، وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لاستضافة المجموعات قريبا.

وتتضمن معايير اختيار الدولة المضيفة للتصفيات، تطبيق الحد الأدنى من قيود السفر وسهولة الرحلات الجوية من وإلى الدولة ومراعاة الوضع الصحي في الدولة المضيفة.

ومن المقرر أن تستضيف الصين نهائيات النسخة المقبلة من كأس آسيا في عام 2023.

ويعد منتخب قطر هو حامل لقب البطولة بعد الفوز على اليابان في نهائي 2019 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.