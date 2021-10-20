الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة تصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 11:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

كأس آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي كرة القدم إقامة تصفيات كأس آسيا 2023 من دورة مجمعة من دور واحد.

وكان النظام السابق للتصفيات يتضمن مواجات ذهاب وإياب، ولكن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قرر إقامة التصفيات من دور واحد بسبب التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.

وتم الاتفاق على أن تقام مباريات كل مجموعة في أيام 8 و11 و14 يونيو من عام 2022، وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لاستضافة المجموعات قريبا.

أخبار متعلقة
انتظار النصر سيطول.. رائعة الدوسري تأخذ الهلال إلى نهائي آسيا تشكيل نصف نهائي أبطال آسيا - حمد الله في هجوم النصر وجوميز وماريجا يقودان الهلال تصفيات آسيا - السعودية تجتاز اليابان بهدف البريكان.. خسارة الإمارات أمام إيران نهائي سعودي كوري لدوري أبطال آسيا.. أولسان يقهر مواطنه جيونبوك ويواجه بوهانج

وتتضمن معايير اختيار الدولة المضيفة للتصفيات، تطبيق الحد الأدنى من قيود السفر وسهولة الرحلات الجوية من وإلى الدولة ومراعاة الوضع الصحي في الدولة المضيفة.

ومن المقرر أن تستضيف الصين نهائيات النسخة المقبلة من كأس آسيا في عام 2023.

ويعد منتخب قطر هو حامل لقب البطولة بعد الفوز على اليابان في نهائي 2019 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كأس آسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاتسيو يوقف مدرب النسر عن العمل بسبب تحية فاشية 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
المستشار القانوني لاتحاد الكرة: وقف تنفيذ عقوبة شيكابالا؟ في يد رابطة الأندية 18 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: قرار إلغاء عقوبة شيكابالا "تاريخي" ولكن 28 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: بيدري لن يلحق بـ الكلاسيكو 51 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - هل تعرف بايرن ميونيخ جيدا؟ ساعة | لعبة في الجول
صاحب أول هاتريك في الدرجة الثانية يكشف سر تسميته بـ "جدو" ساعة | الدرجة الثانية
الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة تصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع ساعة | آسيا
نيوكاسل يعلن رحيل بروس بالتراضي وبدء البحث عن خليفته ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح